Les USA mettent fin à certains droits de douane

L'administration américaine met fin à certains droits de douane, a annoncé vendredi soir la Maison blanche, après que la Cour suprême a décidé d'annuler les vastes droits de douane dits "réciproques" imposés par Donald Trump en avril dernier à une multitude de pays.

"Compte tenu des événements récents, les droits de douanes supplémentaires imposés en vertu de l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ne seront plus en vigueur et, dès que possible, ne seront plus perçus", a dit la Maison blanche dans un décret.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)