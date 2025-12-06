Les USA font état de progrès dans les discussions avec l'Ukraine

(Actualisé avec précisions)

Les discussions qui se sont tenues jeudi en Floride entre l'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff et le négociateur ukrainien Roustem Oumerov ont été productives et les deux hommes doivent à nouveau s'entretenir samedi, ont déclaré vendredi des responsables américains.

Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, ont rencontré Roustem Oumerov et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes Andrii Hnatov avec qui ils ont eu "des discussions constructives sur les moyens d'avancer vers une paix juste et durable en Ukraine".

Roustem Oumerov a souligné vendredi que la priorité de l'Ukraine était de parvenir à un accord qui protégerait son indépendance et sa souveraineté, assurerait la sécurité des Ukrainiens et apporterait des fondations stables pour un avenir démocratique, a-t-il dit dans un communiqué publié conjointement avec le département d'Etat américain.

entretien qui s'est déroulé mardi à Moscou entre Steve Witkoff, Jared Kushner et le président russe Vladimir Poutine a également été abordé, était-il ajouté.

Le département d'Etat a indiqué que les deux parties étaient convenues que les avancées en vue d'un quelconque accord dépendaient de la volonté de la Russie de démontrer un engagement sérieux pour une paix durable, notamment en prenant des mesures visant à apaiser les tensions et à mettre fin aux tueries.

La reconstruction de l'Ukraine, les initiatives économiques entre les Etats-Unis et l'Ukraine et les projets de reprise sur le long-terme ont également été discutés, a dit le département d'Etat.

(Andrea Shalal, Steve Holland et Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)