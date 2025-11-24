Les USA et l'Ukraine vont continuer à travailler sur le plan de paix

(Actualisé avec précisions)

Washington et Kyiv devraient continuer à travailler lundi sur le plan de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, après être convenu de modifier un projet considéré comme trop favorable à Moscou.

Les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit dans un communiqué conjoint avoir élaboré une "nouvelle version, améliorée, du plan de paix" après des discussions qui se sont tenues à Genève, en Suisse, sans toutefois fournir de détail.

La Maison blanche a par ailleurs fait savoir que les représentants ukrainiens lui avaient dit que le plan "reflète leurs intérêts nationaux" et "répond à leurs besoins stratégiques fondamentaux". Kyiv n'a pas publié de communiqué.

Les Etat-Unis et l'Ukraine ont dit qu'ils continueraient à leurs "efforts intenses" avant la date butoir de jeudi. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a mené les discussions à Genève, est toutefois reparti pour Washington dimanche soir.

Donald Trump, qui a déclaré dimanche que l'Ukraine n'avait pas été reconnaissante des efforts américains déployés pendant la guerre, a donné jusqu'à jeudi au président ukrainien Volodimir Zelensky pour accepter le plan de paix.

Volodimir Zelensky pourrait se rendre aux Etats-Unis dès cette semaine pour discuter du plan de paix avec Donald Trump, ont dit dimanche deux sources au fait de la question.

Le plan en 28 points mis au point par l'administration du président américain Donald Trump et présenté comme une proposition non définitive, prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Pour de nombreux Ukrainiens, y compris des soldats qui se battent en première ligne, ces conditions équivaudraient à une capitulation après près de quatre ans de combats dans le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les Européens, qui participaient également aux discussions qui se sont tenues à Genève, ont de leur côté soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

