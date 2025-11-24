Les USA et l'Ukraine disent avoir élaboré une "nouvelle version" du plan de paix

par Emma Farge et Olivia Le Poidevin

Washington et Kyiv ont dit avoir élaboré une "nouvelle version, améliorée, du plan de paix" pour mettre fin à la guerre en Ukraine qui semble modifier le projet mis au point précédemment par l'administration américaine.

Dans un communiqué conjoint diffusé après une réunion entre responsables américains et ukrainiens organisée à Genève, les Etats-Unis et l'Ukraine ont décrit leurs discussions comme "très productives" et ont indiqué qu'elles se poursuivraient dans les prochains jours.

Kyiv et ses alliés ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu'ils considèrent comme des concessions majeures concédées à la Russie.

Le plan en 28 points mis au point par l'administration du président américain Donald Trump et présenté comme une proposition non définitive, prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Pour de nombreux Ukrainiens, y compris des soldats qui se battent en première ligne, ces conditions équivaudraient à une capitulation après près de quatre ans de combats dans le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a mené les discussions, a déclaré dimanche soir avoir réalisé de bons progrès dans les discussions lors des échanges avec la délégation ukrainienne.

Les Européens, qui participaient également aux discussions qui se sont tenues à Genève, ont de leur côté soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

Donald Trump, qui a déclaré dimanche que l'Ukraine n'avait pas été reconnaissante des efforts américains déployés pendant la guerre, a donné jusqu'à jeudi au président ukrainien Volodimir Zelensky pour accepter le plan de paix.

Les responsables américains et ukrainiens ont discuté de la possibilité que Volodimir Zelensky se rende aux Etats-Unis dès cette semaine pour discuter du plan de paix avec Donald Trump, ont dit dimanche deux sources au fait de la question.

