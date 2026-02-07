Les USA espèrent la fin de la guerre en Ukraine d'ici l'été, dit Zelensky

(Actualisé avec citations de Zelensky, précisions)

Les États-Unis souhaitent que la Russie et l'Ukraine trouvent une solution pour mettre fin à la guerre d'ici à cet été et vont probablement exercer des pressions en ce sens, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Dans des déclarations à la presse publiées samedi par son bureau, le président ukrainien précisé que Washington avait proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kyiv et Moscou dans une semaine à Miami, en Floride. Il a ajouté que Kyiv avait donné son accord.

"Les Américains proposent que les parties mettent fin à la guerre avant le début de l'été et feront probablement pression sur elles pour qu'elles respectent ce calendrier", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Les élections (de mi-mandat, prévues début novembre) sont sans aucun doute plus importantes pour (les Américains). Ne soyons pas naïfs. Et ils disent vouloir tout régler avant juin", a-t-il ajouté, tout en répétant qu'aucune solution en conflit ne serait trouvée sans l'accord de l'Ukraine.

L'Ukraine et la Russie ont mené cette semaine à Abou Dhabi deux jours de pourparlers sous l'égide des États-Unis, qui n'ont débouché sur aucune avancée majeure sur les sujets les plus sensibles.

Volodimir Zelensky a précisé qu'il n'y avait d'accord ni sur la question territoriale, ni sur le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ni sur une trêve des attaques contre les infrastructures énergétiques, tout en se disant une nouvelle fois favorable à cette dernière.

Les négociateurs ont discuté des aspects techniques de la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu, ainsi que d'accords de coopération économique et de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, a dit le président ukrainien.

Evoquant d'éventuels accords de coopération économique entre la Russie et les États-Unis, qui auraient été mis sur la table par Moscou pour une valeur de 12.000 milliards de dollars, Volodimir Zelensky a insisté sur le fait que ceux-ci ne devraient pas être conclus "en violation de la Constitution ukrainienne".

