Les USA espèrent la fin de la guerre en Ukraine d'ici l'été, dit Zelensky

Les États-Unis souhaitent que la Russie et l'Ukraine trouvent une solution pour mettre fin à la guerre d'ici à cet été, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Dans des déclarations à la presse publiées samedi par son bureau, le président ukrainien précisé que Washington avait proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kyiv et Moscou dans une semaine à Miami, en Floride. Il a ajouté que Kyiv avait donné son accord.

L'Ukraine et la Russie ont mené cette semaine à Abou Dhabi deux jours de pourparlers sous l'égide des États-Unis, qui n'ont débouché sur aucune avancée majeure sur les sujets les plus sensibles.

Volodimir Zelensky a précisé qu'il n'y avait d'accord ni sur la question territoriale, ni sur le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ni sur une trêve des attaques contre les infrastructures énergétiques, tout en répétant que l'Ukraine était favorable à cette dernière.

(Yuliia Dysa et Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)