Les USA envisagent un renforcement militaire en Iran

par Phil Stewart, Idrees Ali, Erin Banco et Gram Slattery

L'administration américaine envisage de déployer des milliers de soldats en renfort pour son opération au Moyen-Orient, alors que l'armée se prépare aux possibles prochaines étapes de la campagne militaire contre l'Iran, ont dit un responsable américain et trois sources au fait de la question.

Le déploiement de soldats supplémentaires pourrait donner au président américain Donald Trump davantage d'options alors qu'il envisage d'étendre les opérations américaines.

La garantie d'un passage sûr pour les pétroliers dans le détroit d'Ormuz est notamment à l'étude, ont déclaré les sources. Quatre sources, dont deux responsables, ont indiqué que la sécurisation du détroit pourrait également impliquer le déploiement de soldats américains sur le littoral iranien.

L'administration Trump a également discuté de l'envoi de troupes au sol sur l'île iranienne de Kharg, la plate-forme par laquelle l'Iran effectue 90% de ses exportations de pétrole, ont dit trois personnes au fait de la question et trois responsables. L'un des responsables a estimé qu'une telle opération serait très risquée. L'Iran est en mesure d'atteindre l'île avec des missiles et des drones.

L'envoi de troupes au sol - même pour une durée limitée - pourrait poser un risque politique majeur pour Donald Trump étant donné le peu de soutien que la campagne en Iran remporte auprès des Américains.

La possibilité de déployer des troupes américaines pour sécuriser les stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran a également été abordée, a déclaré l'une des personnes proches du dossier.

Les sources ne pensent pas qu'un déploiement de troupes au sol soit imminent, mais elles ont refusé de fournir des détails sur la planification d'une éventuelle opération.

"Aucune décision d'envoyer des troupes au sol n'a été prise pour le moment, mais le président Trump étudie avec sagesse toutes les options dont il dispose", a dit un responsable de la Maison blanche, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

(Avec la contribution de Steve Holland; version française Camille Raynaud)