Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo

Les Etats-Unis pressent le Sri Lanka d'empêcher le rapatriement en Iran à la fois des survivants de l'attaque sous-marin américain contre une frégate iranienne et de l'équipage d'un deuxième navire iranien croisant au large de ses côtes, selon un mémo interne du département d'Etat vu par Reuters.

La frégate IRIS Dena a été torpillée mercredi dans les eaux internationales, à quelque 19 milles nautiques au large du port de Galle, dans le sud du Sri Lanka, Quatre-vingt-sept corps ont été repêchés à la suite de cette attaque et 32 marins iraniens ont été secourus par les services sri-lankais.

Jeudi, le Sri Lanka a commencé à débarquer 208 membres d'équipage d'un deuxième navire iranien, le navire auxiliaire Booshehr, qui s'était retrouvé échoué dans la zone économique exclusive du Sri Lanka, mais en dehors de ses frontières maritimes.

Le président Anura Kumara Dissanayake du Sri Lanka avait alors déclaré que son pays avait la "responsabilité humanitaire" d'accueillir l'équipage.

Le mémo du département d'État, daté de vendredi et non divulgué auparavant, montre que Jayne Howell, chargée d'affaires à l'ambassade américaine à Colombo, a insisté auprès du gouvernement sri-lankais pour que ni l'équipage du Booshehr ni les 32 survivants du Dena ne soient rapatriés en Iran.

"Les autorités sri-lankaises devraient minimiser les tentatives iraniennes d'utiliser les détenus à des fins de propagande", lit-on dans le mémo.

(Humeyra Pamuk, Idrees Ali à Washington et Uditha Jayasinghe à Colombo, version française Benoit Van Overstraeten)