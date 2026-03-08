 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 13:44

Les Etats-Unis pressent le Sri Lanka d'empêcher le rapatriement en Iran à la fois des survivants de l'attaque sous-marin américain contre une frégate iranienne et de l'équipage d'un deuxième navire iranien croisant au large de ses côtes, selon un mémo interne du département d'Etat vu par Reuters.

La frégate IRIS Dena a été torpillée mercredi dans les eaux internationales, à quelque 19 milles nautiques au large du port de Galle, dans le sud du Sri Lanka, Quatre-vingt-sept corps ont été repêchés à la suite de cette attaque et 32 marins iraniens ont été secourus par les services sri-lankais.

Jeudi, le Sri Lanka a commencé à débarquer 208 membres d'équipage d'un deuxième navire iranien, le navire auxiliaire Booshehr, qui s'était retrouvé échoué dans la zone économique exclusive du Sri Lanka, mais en dehors de ses frontières maritimes.

Le président Anura Kumara Dissanayake du Sri Lanka avait alors déclaré que son pays avait la "responsabilité humanitaire" d'accueillir l'équipage.

Le mémo du département d'État, daté de vendredi et non divulgué auparavant, montre que Jayne Howell, chargée d'affaires à l'ambassade américaine à Colombo, a insisté auprès du gouvernement sri-lankais pour que ni l'équipage du Booshehr ni les 32 survivants du Dena ne soient rapatriés en Iran.

"Les autorités sri-lankaises devraient minimiser les tentatives iraniennes d'utiliser les détenus à des fins de propagande", lit-on dans le mémo.

(Humeyra Pamuk, Idrees Ali à Washington et Uditha Jayasinghe à Colombo, version française Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank