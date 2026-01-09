Les USA doivent posséder le Groenland pour dissuader la Russie et la Chine, dit Trump

Les États-Unis ont besoin de posséder le Groenland pour empêcher la Russie ou la Chine de l'occuper à l'avenir, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump.

"Nous allons faire quelque chose au sujet du Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Car si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine s'emparera du Groenland, et nous n'allons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisin", a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d'une réunion à la Maison blanche avec des dirigeants de compagnies pétrolières.

Le président américain a ajouté que les États-Unis devaient acquérir le Groenland bien que son pays soit déjà présent militairement sur l'île en vertu d'un accord de 1951, car de tels accords ne suffisent pas à garantir sa défense.

Le Groenland, qui compte 57.000 habitants, est un territoire autonome du Royaume du Danemark.

"Vous défendez la propriété. On ne défend pas des baux. Et nous devrons défendre le Groenland. Si nous ne le faisons pas, la Chine ou la Russie le feront", a déclaré Donald Trump.

Le président et les responsables de la Maison blanche ont discuté de divers plans visant à placer le Groenland sous le contrôle des États-Unis, y compris le recours potentiel à l'armée américaine et des paiements forfaitaires aux Groenlandais pour les convaincre de quitter le Danemark et de rejoindre potentiellement les États-Unis.

Copenhague et toute l'Europe ont critiqué ces derniers jours les commentaires de Donald Trump et d'autres responsables américains affirmant leur droit sur le Groenland. Les États-Unis et le Danemark, partenaires au sein de l'Otan, sont liés par un accord de défense mutuelle.

Mardi, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Danemark ont publié une déclaration commune affirmant que seuls le Groenland et le Danemark peuvent décider des questions relatives à leurs relations.

(Reportage Bo Erickson, rédigé par Ryan Patrick Jones, version française Benjamin Mallet)