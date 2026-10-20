Les USA avertissent de nouveau l'Ukraine des tirs russes de missiles balistiques-Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que Kyiv était reconnaissant que les Etats-Unis aient rétabli les renseignements et les avertissements à propos des tirs de missiles balistiques effectués par la Russie.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion organisée dans la capitale norvégienne Oslo, le dirigeant ukrainien a également réaffirmé l'engagement de son pays à trouver des moyens de parvenir à la paix.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Störe a pour sa part décrit devant les journalistes comme "constructives" ces discussions à propos de la situation en Ukraine, auxquelles participaient également le président finlandais Alexander Stubb et Steve Witkoff, l'émissaire spécial du président américain Donald Trump.

Il est attendu que Steve Witkoff se rende désormais en Russie pour y rencontrer à nouveau le président Vladimir Poutine.

D'après l'agence de presse officielle russe Tass, qui cite mardi soir une source informée, l'émissaire américain effectuera un déplacement en Russie mercredi.

(Yuliia Dysa et Olena Harmash à Kyiv; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)