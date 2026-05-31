Les troupes israéliennes s'emparent du château de Beaufort dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé dimanche s'être emparée du château de Beaufort, une forteresse construite il y a 900 ans, et de sa crête dans le sud du Liban, signant une avancée majeure contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, malgré un cessez-le-feu annoncé il y a plus de six semaines.

Cette annonce intervient au lendemain d'une journée marquée par d'intenses tirs du Hezbollah vers le nord d'Israël depuis le cessez-le-feu conclu en avril, ce qui a notamment entraîné la fermeture des écoles et d'autres restrictions.

L'opération, selon l'armée israélienne, visait à prendre le contrôle de la crête de Beaufort et de la région de Wadi al Saluki, tout en affaiblissant le Hezbollah et son infrastructure sur ce point stratégique établi sous la direction de Téhéran.

Un soldat israélien a été tué, a annoncé l'armée.

Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat de la part du Liban ni du Hezbollah.

La prise du château médiéval et de sa crête renforce la présence terrestre d'Israël au Liban, alors que les combats entre Tsahal et le Hezbollah se poursuivent malgré un cessez-le-feu distinct entré en vigueur dans le cadre du conflit israélo-américain contre Téhéran.

Le Hezbollah a pris part au conflit en tirant des roquettes et en lançant des drones sur Israël le 2 mars, peu après le début du déclenchement des frappes israélo-américaines, le 28 février. Israël a alors entrepris de repousser le Hezbollah loin de sa frontière nord.

L'avancée vers la forteresse médiévale de Beaufort a permis aux troupes israéliennes de contrôler une grande partie du sud du Liban et du nord d'Israël.

Le Hezbollah a "mené de nombreuses attaques" depuis la crête de Beaufort, a déclaré l'armée israélienne, ajoutant que les troupes de Tsahal opéraient contre les infrastructures de lancement dans le secteur, d'où "des centaines de projectiles ont été tirés vers des civils israéliens et des soldats de Tsahal".

Des troupes israéliennes sont également intervenues près de Nabatieh, un important bastion du Hezbollah dans le sud du Liban, a indiqué l'armée.

(Reportage Steven Scheer, Maya Gebeily, Tala Ramadan et Nazih Osseiran; version française Claude Chendjou)