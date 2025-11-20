Les traders estiment que la Fed est en passe de ne pas baisser ses taux en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails du rapport sur l'emploi, les commentaires des analystes et les dernières réactions du marché dans les paragraphes 2, 4 et 6)

La Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra son taux directeur en décembre, ont parié les traders jeudi, après que les données gouvernementales ont montré que le marché de l'emploi restait morose en septembre mais ne se détériorait pas d'une manière qui soutiendrait les arguments en faveur d'une troisième réduction consécutive des taux d'intérêt américains. Le taux de chômage en septembre a augmenté à 4,4 %, a déclaré le Bureau des statistiques du travail américain dans un rapport très attendu - le pire résultat depuis plus de quatre ans. Alors que les employeurs ont créé plus de deux fois plus d'emplois que prévu ce mois-ci, des révisions de données antérieures ont montré qu'ils en avaient supprimé en août.

Depuis que la banquecentrale américaine a réduit ses taux en octobre , de nombreux responsables de la Fed ont fait part de leur circonspection quant à une nouvelle réduction cette année, l'inflation étant toujours supérieure à l'objectif de 2 %. En l'absence de preuves plus solides que le marché du travail a besoin d'un soutien urgent, ces membres plus prudents du Comité fédéral de l'open market pourraient l'emporter le mois prochain, selon certains analystes. "Face à l'attitude très restrictive du FOMC et en l'absence d'autres rapports sur l'emploi avant la réunion de décembre du FOMC, il est peu probable que la publication d'aujourd'hui sur l'emploi fasse pencher la balance en faveur d'une réduction en décembre", a écrit Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management. Le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été retardé par la fermeture du gouvernement américain , est la dernière donnée officielle complète sur la situation de l'emploi que les responsables de la Fed recevront avant leur réunion de politique générale des 9 et 10 décembre. Les contrats à terme sur les taux d'intérêtà court terme reflètent environ 67 % de chances que la Fed ne réduise pas son taux directeur en décembre, contre environ 80 % avant la publication des données.