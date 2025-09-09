Les taux de pauvreté aux États-Unis ne changent pas de manière significative en 2024, selon le Bureau du recensement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, citation sur le revenu des ménages paragraphes 7-14)

Le principal indicateur de la pauvreté aux États-Unis n'a pas changé de manière significative en 2024, et le revenu des ménages est également resté à peu près stable, à l'exception des gains parmi les Américains les plus riches, a déclaré mardi le Bureau du recensement des États-Unis (U.S. Census Bureau). Dans l'ensemble, de nombreux aspects des données du Bureau du recensement sur la pauvreté, le revenu et l'assurance pour la dernière année de l'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden n'ont pas changé de manière significative par rapport à l'année précédente. La mesure supplémentaire de la pauvreté, qui est considérée comme le principal indicateur de la pauvreté car elle est ajustée pour tenir compte des aides gouvernementales telles que l'aide alimentaire et les crédits d'impôt, ainsi que des dépenses du ménage, était de 12,9 % en 2024, comme l'année précédente, a indiqué le Bureau du recensement. Le taux de pauvreté officiel a légèrement diminué pour atteindre 10,6 %. En 2024, une famille composée de deux adultes et de deux enfants était considérée comme vivant dans la pauvreté si son revenu était inférieur à 31 812 dollars, ont déclaré les responsables du bureau lors d'une conférence de presse. Le taux de pauvreté officiel a baissé de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2023, ont indiqué les responsables, ajoutant qu'il y avait 35,9 millions de personnes en situation de pauvreté l'année dernière aux États-Unis . Le revenu médian réel des ménages était de 83 730 dollars en 2024, ce qui n'est pas très différent de ce qu'il était en 2023, ont indiqué les responsables du bureau. "Nous constatons que les revenus des ménages et les salaires ont suivi le rythme de l'inflation", a déclaré à la presse Liana Fox, cheffe de division adjointe du bureau pour les statistiques sociales, économiques et du logement. "Il s'agit d'une histoire de stabilité, mais pas nécessairement de croissance, sauf au sommet de la distribution des revenus", a-t-elle ajouté. Le bureau a indiqué que le revenu des ménages au 90e centile a augmenté de 4,2 % par rapport à 2023. Il est resté pratiquement inchangé aux 10e et 50e centiles entre 2023 et 2024. Le bureau a indiqué que le ratio des revenus des femmes par rapport à ceux des hommes en 2024 est passé de 82,7 % en 2023 à 80,9 % en 2024, marquant ainsi la deuxième baisse annuelle consécutive. Le revenu médian a augmenté de 5,1 % pour les ménages asiatiques et de 5,5 % pour les ménages hispaniques, tandis qu'il a diminué de 3,3 % pour les ménages noirs en 2024. Il n'a pas changé de manière significative pour les ménages blancs. La plupart des Américains disposaient d'une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l'année 2024, selon le Bureau du recensement, mais 27,1 millions de personnes, soit 8 % de la population américaine, n'ont jamais bénéficié d'une couverture maladie.