Les tarifs douaniers de Trump poussent la Chine à réformer son modèle économique

Donald Trump va-t-il forcer la Chine à changer son fusil d'épaule ? Les récents discours des hauts dignitaires chinois semblent en tout cas manifester une volonté d'inflexion de la politique économique du pays, selon Bloomberg. Le Premier ministre, Li Qiang, a par exemple évoqué au palais de l'Assemblée du peuple la priorité absolue du gouvernement en 2025 : « stimuler vigoureusement la consommation », dans l'objectif d'atteindre les 5 % de croissance, le même que les deux dernières années.



Une nouveauté, alors que le modèle chinois était, jusqu'ici, davantage centré sur les investissements et donc sur la demande extérieure. Ce modèle basé sur la consommation est une « décision stratégique » et non une « mesure opportuniste », a tenté de se défendre Xi Jinping, le président chinois. Par cette déclaration, il cherche à dissocier ce changement de cap de la décision de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits chinois, une mesure à laquelle la Chine a déjà réagi.

Les conséquences inattendues de la guerre commerciale de Trump « Stimuler la consommation permet à Pékin de réduire sa dépendance économique à la demande extérieure dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche », a déclaré Neil Thomas, chercheur en politique chinoise au Center for China Analysis de l'Asia Society Policy Institute.