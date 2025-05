Les supporters du Torino ont passé leur dimanche dans la rue

Un dimanche pas de tout repos.

Ils auraient pu quasiment remplir le Stade olympique de Turin et sa capacité d’un peu plus de 28 000 places. Ce dimanche 4 mai, environ 20 000 supporters du deuxième club de Turin (8 000 selon la police) se sont rassemblés dans les rues de la ville italienne, plus exactement devant le bar Norman de la via Pietro Micca, lieu de création du Torino en 1906, pour commémorer le tragique accident de Superga , ainsi que pour protester contre la direction actuelle du club.…

