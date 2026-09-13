Les Suédois aux urnes pour des législatives qui s'annoncent serrées

par Simon Johnson et Niklas Pollard

Les Suédois sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives qui s'annoncent serrées, alors que l'opposition de centre-gauche est créditée d'une légère avance sur le bloc de droite au pouvoir.

Le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson a toutefois gagné du terrain sur son adversaire, la dirigeante des sociaux-démocrates Magdalena Andersson, dans les dernières semaines de la campagne électorale.

Les partisans de la coalition de droite estiment que ses politiques ont permis de faire freiner de manière significative la violence des gangs et l'immigration.

"Nous pouvons rassembler les partis, les électeurs et les enjeux autour d'une action commune. C'est pour cela que nous obtenons des résultats", a dit Ulf Kristersson cette semaine.

En quête d'un deuxième mandat consécutif, Ulf Kristersson, chef du Parti des Modérés (conservateur), a promis d'offrir des ministères au parti de Jimmie Akesson, Démocrates de Suède, une formation anti-immigration plongeant ses racines dans la mouvance néo-nazie.

Ses détracteurs rétorquent que ce programme porte atteinte aux libertés civiles tout en contraignant les immigrés à se conformer davantage aux normes culturelles suédoises ou à quitter le pays.

"Nous sommes devenus une société plus dure, plus silencieuse, mais aussi plus pauvre, car notre croissance est restée bien en deçà de notre potentiel et les ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer de plus en plus", a dit Ulf Andersson à Reuters.

"Notre pays a fondé sa force sur le partage des réussites de chacun et sur le fait que nous restons solidaires lorsque les temps sont durs."

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 08h00 du matin (06hGMT) et fermeront à 18h00 GMT. Les sondages de sortie des urnes sont attendus peu après.

(avec Johan Ahlander, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik, Anna Ringstrom et Justyna Pawlak; version française Camille Raynaud)