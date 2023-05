Les soignants non-vaccinés n'ont pas encore tous retrouvé les hôpitaux

Les reconversions sont nombreuses : certains sont devenus spécialistes en bien-être, d'autres vendent sur les marchés tandis qu'une partie a choisi de cumuler les petits boulots pour vivre décemment. Certains soignants avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 et s'étaient retrouvés suspendus de leur poste. Pour l'heure, nombre d'entre eux ne sont pas revenus travailler à l'hôpital comme ils en avaient la possibilité ces dernières semaines.

« Ce n'est pas exactement la même, elle a des boutons, elle est un peu plus jolie. Ça ressemble un peu moins à un pyjama mais elle est toujours blanche », sourit-elle en massant le visage d'une cliente.Aujourd'hui, diplômée en maderothérapie, soins des cils ou encore drainage lymphatique et massage pour bébé, elle « prend soin des gens » comme elle l'entend.

« Comme des pestiférés »

La trentenaire, suspendue en septembre 2021, assure « ne pas être contre le vaccin » mais elle ne voulait pas se faire vacciner à cette période.« Avec mon conjoint, on a un projet bébé depuis quelques années mais on n'y arrive pas. On allait commencer une batterie de tests fin 2021 et ma gynécologue m'a déconseillé le vaccin à ce moment-là » explique la jeune femme, toujours pas vaccinée.

Elle a bien tenté de convaincre sa hiérarchie, mais « il n'y a pas eu d'exception, j'étais dévastée. On voulait vraiment attendre que ce projet fonctionne pour ensuite se faire

