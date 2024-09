Les sirops savoyards Routin rachetés par le fonds Argos Wityu

La société de gestion européenne Argos Wityu a annoncé avoir acquis une "participation majoritaire" dans l'entreprise savoyarde de sirops Routin, fondée il y a 140 ans près de Chambéry.

Le groupe Routin produit des sirops, mais aussi des ingrédients pour cocktails, purées de fruits et sauces sous les marques 1883 et Eyguebelle, des poudres de café sous la marque Cappuccine, des mixers sous la marque Artonic, ainsi que des boissons sans alcool et allégées en sucre.

La société, qui a enregistré un chiffre d'affaire d'environ 115 millions d'euros en 2023 et compte des clients dans 84 pays, était jusqu'alors "accompagnée par le fonds Seven2", précise le communiqué publié mardi.

"Argos Wityu acquiert une participation majoritaire dans le groupe Routin à travers son fonds Argos Climate Action. Cette opération est le premier investissement réalisé en France par ce fonds de buy-out (stratégie d'achat d'entreprises avec effet de levier, NDLR) environnemental, et son deuxième en Europe", précise le communiqué, sans dévoiler le montant de l'opération.

"Crédit Mutuel Equity, UI Investissement, ainsi que le management de la société et ses salariés, sont actionnaires minoritaires de la société et réinvestiront aux côtés d’Argos Wityu", détaille le communiqué.

Avec ces nouveaux actionnaires, le groupe Routin "poursuivra son développement à l’international, notamment aux États-Unis" et "accélérera" sa transition environnementale, "avec pour priorité la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de l’eau, et l’utilisation accrue d’ingrédients naturels dans ses recettes".

Le groupe Routin indique sur son site internet produire 38 millions de litres de sirops par an