Les Serbes commémorent la catastrophe ferroviaire à l'origine de la victoire du mouvement étudiant

par Fedja Grulovic

- Des dizaines de milliers de personnes se sont données rendez-vous à la gare de Novi Sad, dans le nord de la Serbie, dimanche à l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe qui a tué 16 personnes, événement fondateur du mouvement étudiant qui a renversé le dirigeant serbe Aleksander Vucic aux dernières élections législatives.

En novembre 2024, l'effondrement du toit de la gare de la ville de Novi Sad avait tué 16 personnes et provoqué un mouvement de manifestations anti-corruption dans tout le pays, appelant au départ du président Vucic.

Dimanche, les participants ont observé 16 minutes de silence, avant de déposer des fleurs et des bougies sur le site de la catastrophe.

"Personnellement, émotionnellement et à un niveau social, j'espère pour une guérison commune", a déclaré Zorana Sijan Oborina, étudiante.

Treize personnes ont été poursuivies par la justice serbe mais les procédures sont au point mort, les accusés niant leur responsabilité.

"J'espère que nous avons finalement réalisé qu'on ne pouvait pas attendre des années pour changer ce qui est mauvais, notamment quand cela coûte des vies humaines", a confié Jelena Trajkovic, universitaire originaire de Novi Sad.

Le 25 octobre, le Mouvement des étudiants a remporté 141 sièges sur les 250 que compte le Parlement serbe - le décompte officiel doit être publié dans les prochains jours-, lors des élections législatives face à Aleksandar Vucic qui a reconnu sa défaite.

Une élection présidentielle doit se tenir avant la fin de l'année.

(Reportage de Fedja Grulovic et Jana Simovic; version française Zhifan Liu)