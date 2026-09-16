Les sept victimes de violences sexuelles qui rencontreront le pape prennent la parole

Une bannière annonçant la visite en France du pape Léon XIV accrochée dans la cathédrale Saint-Etienne de Metz, le 3 septembre 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"Dialoguer" sans "cautionner": face aux interrogations, les sept victimes de violences sexuelles dans l’Église qui rencontreront le pape le 27 septembre à Lourdes ont pris la parole mercredi dans un communiqué commun, dévoilant leur identité pour cinq d'entre elles.

"Dialoguer ne signifie pas cautionner. Être reçu ne signifie pas renoncer à notre exigence", assure le communiqué, alors qu'un début de polémique a éclaté depuis l'annonce de cette rencontre organisée au troisième jour de la visite de Léon XIV en France (du 25 au 28 septembre).

Dénonçant un "mépris institutionnel", une "mascarade" ou un "jeu de concurrence victimaire" avec le choix de "victimes isolées", certains collectifs non reçus ont critiqué le format de cette rencontre privée, et l'opacité de la sélection des interlocuteurs par l’Église.

Les signataires du communiqué l'assurent: "nous ne constituons pas une délégation de l’Église et nous ne prétendons représenter ni toutes les personnes victimes, ni celles et ceux qui ne seront pas présents à Lourdes".

"Chacun participe à cette rencontre en son nom propre, libre de sa parole, de ses convictions et de ses choix", ajoutent-ils.

De son côté, la Conférence des évêques de France (CEF) a plusieurs fois assuré que le groupe reçu serait "représentatif" des parcours : hommes et femmes, mineures ou majeures au moment des faits, diversité des territoires et des lieux (enseignement catholique, paroisse, congrégation...).

L'Eglise n'a pas révélé le nom des victimes reçues, laissant à chacun le choix ou non de communiquer. Mercredi cinq des sept participants ont dévoilé leur identité:

- Jean-Marie Delbos, victime de l'école Notre-Dame de Bétharram (sud), dont plus de 200 élèves ont porté plainte pour des violences physiques et sexuelles entre 1956 et le milieu des années 2000. Il avait été le premier à médiatiser son cas devant la CEF à Lourdes en 2021, après la publication du rapport estimant à environ 330.000 le nombre de victimes de pédocriminalité au sein de l'Eglise depuis 1950.

- Véronique Garnier, victime d'un prêtre de sa paroisse à l'âge de 13 ans. Elle est coresponsable sur le diocèse d'Orléans d'un service de protection des mineurs, et membre de "Foi et Résilience", un collectif investi dans le travail avec les évêques depuis 2018.

- "Liberté de parole" -

- Jérôme Guillement, victime d'un prêtre vendéen à l'adolescence, a raconté son parcours dans plusieurs livres.

- Olivier Mardi, cofondateur des Voix Libérées de Touraine, un collectif de victimes de l'abbé Tartu au sein de la chorale des "Petits Chanteurs de Touraine" dans les années 1960-1980. L'abbé Tartu a été condamné en 2024 par le tribunal pénal canonique à une interdiction perpétuelle d'exercer.

- Bertrand Virieux, cofondateur de l’ex-association lyonnaise La Parole Libérée rassemblant des victimes du prêtre Bernard Preynat, décédé en 2024. Ce prêtre avait été condamné en 2020 à cinq ans de prison pour des agressions de jeunes scouts dans le diocèse de Lyon, une affaire qui avait éclaboussé le cardinal Philippe Barbarin (relaxé en 2020).

Les deux autres participants préfèrent conserver l’anonymat, même si le communiqué précise la présence d'une victime de l’abbé Pierre, décédé en 2007 et visé depuis 2024 par des accusations d'agressions sexuelles.

Ce choix de l'anonymat "comme la liberté de parole de chacun, doit être pleinement respecté", expliquent les participants, qui ont tenu une première réunion de préparation le 14 septembre avec des représentants de la CEF et de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref).

Cette réunion a permis de "mettre en commun les questions fondamentales" que les sept victimes souhaitent aborder avec le pape, ajoute le communiqué sans plus de précisions.

A dix jours de l'arrivée du pape en France, les participants se disent "déjà très sollicités par les médias", et ils préviennent: ils ne communiqueront plus en amont de l'entrevue avec Léon XIV.

Mais "nous serons disponibles pour témoigner après la rencontre, chacun avec sa voix, son histoire et ce qu’il souhaitera en partager", indique le texte.