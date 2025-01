information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 00:15

Les scénarios qui peuvent qualifier Brest, Monaco ou Lille en huitièmes de finale

Sortez les calculettes !

On connaît le classement de la Ligue des champions avant l’ultime journée de cette nouvelle formule qui se tiendra la semaine prochaine, et il est donc possible de se projeter sur les différents scénarios imaginables pour nos clubs français. Le PSG sait déjà ce qu’il lui reste à faire pour voir les barrages : un nul à Stuttgart.…

CG pour SOFOOT.com