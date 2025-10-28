Les sanctions américaines ne visent pas les filiales allemandes de Rosneft, assure Berlin

La raffinerie PCK de Schwedt, à environ 110 km au nord de Berlin, le 2 avril 2022 ( AFP / John MACDOUGALL )

Les récentes sanctions américaines contre Rosneft ne visent pas les filiales allemandes du géant pétrolier russe, a dit mardi à l'AFP le ministère allemand de l'Economie, qui souhaite néanmoins des "clarifications supplémentaires" de Washington sur l'avenir de son approvisonnement en carburant.

En représailles au refus de Vladimir Poutine de mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine, le président américain Donald Trump s'est résolu la semaine passée, après des mois d'hésitations, à sanctionner les deux plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil.

Restait à savoir comment les structures en Europe liées à ces groupes allaient être concernées, notamment les filiales allemandes de Rosneft.

Le ministère allemand a ainsi affirmé dans un courriel de réponse à l'AFP avoir "reçu des garanties des autorités américaines compétentes que les sanctions ne viseraient pas les filiales allemandes de Rosneft".

Ces dernières sont sous tutelle de Berlin depuis 2022.

Mais le ministère allemand invite Washington à lui donner encore des "clarifications supplémentaires et juridiquement sûres" sur cette exemption de sanctions "dans les plus brefs délais".

En effet, l'administration Trump n'a envoyé qu'une "lettre d'intention" aux autorités allemandes, qualifiée de "solution provisoire" par le ministère qui craint d'éventuelles répercussions sur l’approvisionnement en carburant du pays.

Rosneft, détenu en majorité par l'Etat russe, possède plusieurs activités en Allemagne, illustration de la coopération énergétique très poussée entre les deux pays jusqu'à l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Le groupe détient des parts dans trois raffineries allemandes, notamment la majorité de l'importante raffinerie PCK de Schwedt, qui alimente une grande partie de l'est du pays.

Les filiales de Rosneft "sont détachées de leur société mère russe" et leur activité "ne génère pas de revenus" pour celle-ci ou pour l'Etat russe, assure Berlin.

En septembre 2022, plusieurs mois après le début de la guerre en Ukraine, Rosneft Allemagne a été placée sous tutelle par le gouvernement d'Olaf Scholz, initialement pour six mois.

Ce contrôle a depuis été prolongé jusqu'en mars 2026, avec la promesse que Rosneft vendrait ses participations, sans avoir trouvé d'acquéreur pour le moment.

Selon l'agence Bloomberg, qui n'identifie pas ses sources, Washington accorderait un délai de six mois à Berlin pour résoudre cette incertitude autour des actifs allemands de Rosneft, avant que les sanctions ne s'appliquent.

La manne financière du pétrole et du gaz est un des principaux moteurs du financement de la machine de guerre russe.