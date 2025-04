Les riches dans le viseur : vers un retour déguisé de l’ISF ?

Personne, semble-t-il, ne va être épargné. Dans l'optique de multiplier les rentrées d'argent, le gouvernement envisagerait, selon Le Figaro , d'inscrire dans le budget 2026, une mesure de taxation des plus aisés. Déjà, dans le budget voté cette année, un nouveau prélèvement était apparu : une « contribution différentielle sur les hauts revenus » (CDHR), un impôt plancher fixé à 20 % des revenus pour les 65 000 ménages les plus aisés.

Ces ménages aisés sont ceux qui, pour exemple, déclarent plus de 150 000 euros de revenus par an pour un célibataire sans enfants. Temporaire, ce dispositif est supposé apporter environ deux milliards d'euros cette année, selon Bercy. Il pourrait être remplacé dès l'année prochaine par un mécanisme qui se baserait, non pas sur le revenu, mais plutôt sur le patrimoine.

Le président Macron et la dette : histoire d'une fauteSi le dispositif est encore un peu flou, quelques détails sont connus. La somme de l'impôt sur le revenu, du prélèvement forfaitaire unique et de l'impôt sur la fortune immobilière payés par les contribuables les plus aisés ne pourra pas être inférieure à un seuil minimal – le taux de 0,5 % étant celui qui circule le plus.

« En réalité, l'idéal serait que cette contribution ne rapporte rien en elle-même », explique une source au ministère. « Le but est que les personnes qui abusent des mécanismes