Les réserves d'un gisement de lithium dans le nord du Portugal revues à la hausse

( AFP / ALEX MARTIN )

Les réserves d'un gisement de lithium dans le nord du Portugal, présenté comme le plus important d'Europe, ont été revues en hausse et pourraient potentiellement permettre de construire jusqu'à 47 millions de batteries de voitures électriques, a annoncé lundi le promoteur de ce projet minier.

Les résultats d'une nouvelle série de forages ont permis d'augmenter la quantité "confirmée" de minerai de lithium de 40%, à 39 millions de tonnes au total, a indiqué la société Savannah Resources dans un communiqué.

Quant aux ressources supplémentaires estimées, elles ont quadruplé et se situent désormais dans une fourchette de 35 à 62 millions de tonnes.

"Ces chiffres signifient qu'au fur et à mesure que les travaux d'exploration progressent, le potentiel total du projet pourrait dépasser les 100 millions de tonnes de minerai de lithium, soit assez pour construire 47 millions de véhicules électriques", a conclu Savannah.

Cela devrait par ailleurs permettre d'augmenter la durée de vie de la mine, estimée jusqu'ici à 14 ans, a ajouté la société.

Avec le cobalt et le nickel, le lithium fait partie des métaux essentiels à la fabrication des batteries électriques qui doivent remplacer les moteurs thermiques automobiles contribuant au réchauffement climatique.

Le Portugal est déjà le principal producteur européen de lithium mais pour l'instant, sa production sert entièrement à la céramique et à la verrerie.

Retardée par une refonte du projet nécessaire à l'obtention en 2023 d'une évaluation d'impact environnemental favorable, la construction de la mine de lithium à Boticas devrait débuter avant la fin de l'année prochaine, a indiqué son directeur général Emanuel Proença.

Ce calendrier "est compatible avec une mise en production en 2028", a-t-il précisé la semaine dernière.

Le projet minier de Boticas devra dans un premier temps approvisionner surtout l'industrie automobile allemande, en vertu d'un partenariat scellé entre la société cotée à la Bourse de Londres et son premier actionnaire, AMG Critical Materials, qui détient 15,6% du capital.

Contesté par une partie de la population locale, y compris devant les tribunaux, le projet a jusqu'ici obtenu cinq décisions de justice favorables, a fait valoir M. Proença.

Les inquiétudes environnementales concernent l'utilisation des eaux, la biodiversité et la pollution sonore.

"Pour chacun de ces points, nous avons un dossier énorme d'informations sur la façon dont nous allons traiter ces questions, autrement nous n'aurions pas obtenu les autorisations pour avancer", a toutefois affirmé le patron de Savannah.