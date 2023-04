Les Républicains : pour "prétendre à gouverner", la droite doit faire de l'écologie une "question première", selon des parlementaires

"Lucide" et "pragmatique", cette écologie de droite doit s'apppuyer "sur le progrès et l'innovation".

Des parlementaires Les Républicains ont appelé lundi 24 avril la droite à faire de l'écologie une "question première" avant de "prétendre à gouverner de nouveau".

"A l'heure où notre famille politique s'interroge quant à son avenir, nous croyons que la question environnementale doit redevenir première dans nos rangs ", affirment le député Antoine Vermorel-Marques, l'eurodéputée Agnès Evren, la sénatrice Christine Lavarde et le président du groupe LR à Strasbourg Jean-Philippe Vetter, dans une tribune dans L e Figaro . Car "comment (la droite) pourrait-elle prétendre à gouverner de nouveau sans convaincre de sa capacité à juguler la crise climatique ?" ajoutent ces élus, qui travaillent à des propositions législatives sur le sujet.

Estimant que "les partis autoproclamés 'écologistes' ne parlent que peu de nature, de développement durable, de progrès", ils l'affirment : "C'est donc à la droite de relever le défi de la transition écologique".

"Optimiste, enracinée, respectueuse des traditions"

Les élus donnent leur définition de cette "écologie de droite" qui doit être "optimiste, enracinée dans nos territoires, universelle, garante des libertés individuelles, respectueuse de nos traditions et résolument engagée pour les classes moyennes".

Plaidant pour "utiliser tous les moyens permettant de limiter la production de gaz à effet de serre", ils défendent "le développement des énergies renouvelables tout comme celui de la filière nucléaire".

"Lucide" et "pragmatique", cette écologie de droite "s'appuie sur le progrès et l'innovation", ajoutent-ils. Selon eux "limiter nos émissions, respecter l’accord de Paris, être exemplaire à l’échelle internationale est une nécessité économique et morale" et "adapter notre pays au manque d’eau, aux risques incendies, à l'acidification de l'Atlantique (...) est une obligation de survie".