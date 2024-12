Les regrets de Bafétimbi Gomis avec l’équipe de France

Nous aussi, on y avait cru.

Auteur d’un doublé pour sa toute première sélection en équipe de France face à l’Équateur en 2008, Bafétimbi Gomis n’aura finalement jamais explosé au niveau international . Avec 12 sélections entre 2008 et 2013 (3 buts), on peut même dire que sa carrière sous le maillot bleu a été relativement anecdotique , comparée à ses accomplissements en club. Dans les colonnes de L’Équipe , celui qui a annoncé sa retraite il y a peu est revenu sur ses « regrets » liés à une histoire ratée en sélection . A l’image peut-être d’un Marvin Martin quelques années plus tard, Gomis pense d’ailleurs que son doublé l’a « desservi plus qu’autre chose ».…

