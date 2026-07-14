Les prix des enchères sur le réseau électrique PJM ont atteint leur plafond et se maintiennent à des niveaux proches des records historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur les résultats des enchères)

* Les prix de la capacité lors des enchères du PJM ont atteint des niveaux records

* La demande en électricité des centres de données a dépassé l'offre

* Les prix des enchères de capacité représentent une partie des factures d'électricité

par Laila Kearney

Les prix de l'électricité lors de la dernière enchère annuelle de capacité de PJM Interconnection, qui s'est tenue mardi, se sont maintenus à des niveaux proches des records, à environ 325 dollars par mégawatt-jour, soit le plafond autorisé dans le cadre d'un plafonnement temporaire des prix mis en place par le plus grand opérateur de réseau américain afin de freiner la hausse des factures des ménages et des entreprises. Les prix de cette enchère, qui vise à garantir un approvisionnement en électricité suffisant pour couvrir les jours de forte demande sur le réseau PJM couvrant 13 États des régions du Mid-Atlantic et du Midwest, ont grimpé en flèche ces dernières années, principalement parce que la demande des centres de données a dépassé l’offre.

Pour la deuxième enchère consécutive, PJM n’a pas atteint son objectif de fiabilité, ce qui signifie qu’il est exposé à un risque accru de pénurie d’électricité pouvant entraîner des coupures de courant en période de forte demande. Depuis 2024, les "prix de capacité" déterminés par l’enchère ont bondi de plus de 1.000% en raison de ce déséquilibre entre l’offre et la demande. Cela a entraîné une hausse des factures d’énergie pour les habitants des régions couvertes par le PJM, soit environ un Américain sur cinq.

Sous la pression d’un consortium de gouverneurs de la région, le PJM a temporairement plafonné les prix lors de son enchère, alors que les consommateurs sont confrontés à des coûts élevés en matière de services publics et d’énergie. Ce plafonnement était déjà en vigueur lors de l'enchère de l'année dernière, ce qui explique que les prix soient restés pratiquement inchangés cette année. Les nouveaux prix entreront en vigueur à partir de 2028.

RÉSERVE D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

Les prix de capacité, qui sont pris en compte dans les factures d’électricité des ménages et des entreprises de la région PJM, sont versés aux exploitants de centrales électriques afin de garantir qu’ils fournissent de l’électricité pendant les jours et les heures de pointe du réseau.

Ils visent également à encourager la construction de nouvelles centrales électriques. Après près de deux décennies de croissance nulle de la consommation d’électricité au sein du PJM, la région a connu des déficits nets d’approvisionnement en électricité au moment même où la demande des centres de données, grands consommateurs d’énergie, commençait à émerger.

Lors de sa vente aux enchères de capacité en décembre, PJM a manqué d’environ six gigawatts pour garantir la réserve d’approvisionnement nécessaire au respect de sa propre norme de fiabilité. À titre de référence, un gigawatt d’électricité suffit à alimenter environ 750.000 foyers.

Parmi les autres facteurs à l’origine de la hausse du prix de la capacité, on peut citer le recalcul par PJM des approvisionnements disponibles pendant les mois d’hiver, période durant laquelle l’électricité fournie par les centrales au gaz naturel et les ressources solaires est inférieure à celle de l’été, ainsi que la mise hors service progressive, sur plusieurs années, des anciennes centrales à combustibles fossiles.

PJM met en place de nouvelles règles et politiques pour répondre à la nouvelle demande en électricité émanant des centres de données et d’autres grands consommateurs d’énergie, tels que les industries manufacturières de pointe.