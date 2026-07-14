Les prix des enchères sur le réseau électrique américain PJM devraient se stabiliser à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques

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* Les prix de la capacité lors des enchères du PJM ont atteint des niveaux records

* La demande en électricité des centres de données a dépassé l'offre

* Les prix des enchères de capacité représentent une partie des factures d'électricité

par Laila Kearney

Les prix de l'électricité lors de la dernière enchère annuelle de capacité de PJM Interconnection, qui s'est tenue mardi, devraient se maintenir à des niveaux proches des records historiques en raison d'un plafonnement temporaire des prix mis en place par le plus grand gestionnaire de réseau américain afin de freiner la hausse des factures des ménages et des entreprises.

Les prix de cette enchère, qui vise à garantir un approvisionnement en électricité suffisant pour couvrir les jours de forte demande sur le réseau PJM couvrant 13 États des régions du Mid-Atlantic et du Midwest, ont grimpé en flèche pour atteindre des sommets historiques ces dernières années, principalement parce que la demande des centres de données a dépassé l’offre. Depuis 2024, les prix dits « de capacité », déterminés par cette enchère, ont bondi de plus de 1 000 % en raison de ce déséquilibre entre l’offre et la demande, faisant grimper les factures d’énergie des habitants des régions couvertes par le PJM — soit environ un Américain sur cinq.

Sous la pression d’un consortium de gouverneurs de ces régions, le PJM a temporairement plafonné les prix de son enchère de capacité à environ 325 dollars par mégawatt-jour.

Ce plafond avait également été appliqué lors de l’enchère de l’année dernière, ce qui signifie que les prix devraient rester globalement inchangés cette année, selon une récente déclaration de l’opérateur du réseau. Les derniers résultats devraient être publiés vers 16 h (heure de la côte Est) et entrer en vigueur à partir de 2028.

UNE MARGE DE SÉCURITÉ POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Les prix de capacité, qui sont répercutés sur les factures d’électricité des particuliers et des entreprises de la région PJM, sont versés aux exploitants de centrales électriques afin de garantir qu’ils fournissent de l’électricité pendant les jours et les heures de pointe du réseau.

Ils visent également à encourager la construction de nouvelles centrales électriques. Après près de deux décennies de stagnation de la croissance de la consommation d’électricité au sein du PJM, la région a connu des pertes nettes d’approvisionnement en électricité au moment même où la demande des centres de données, grands consommateurs d’énergie, commençait à émerger.

Lors de sa vente aux enchères de capacité en décembre, le PJM s’est retrouvé à environ 6 gigawatts de la marge de sécurité nécessaire pour respecter sa propre norme de fiabilité. À titre de référence, un gigawatt d’électricité suffit à alimenter environ 750 000 foyers.

Parmi les autres facteurs à l’origine de la hausse du prix de la capacité, on peut citer le recalcul par PJM des approvisionnements disponibles pendant les mois d’hiver – période durant laquelle l’électricité fournie par les centrales au gaz naturel et les ressources solaires est inférieure à celle de l’été – ainsi que la mise hors service progressive, sur plusieurs années, des anciennes centrales à combustibles fossiles.

L’opérateur du réseau est en train de réformer sa structure de marché et d’introduire de nouvelles règles et politiques visant à répondre à la nouvelle demande en électricité émanant des centres de données et d’autres grands consommateurs d’énergie, tels que les industries manufacturières de pointe.