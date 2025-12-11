 Aller au contenu principal
Les présidents des banques régionales de la Fed reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi que les présidents des banques régionales avaient été reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité des sept membres du Conseil.

Leurs nouveaux mandats de cinq ans débuteront le 1er mars, a indiqué la Fed dans un communiqué. Le premier vice-président de chaque banque a également été reconduit dans ses fonctions.

Banques centrales
Devises
L'offre BoursoBank