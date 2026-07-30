 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les premiers mots de Michael Olise depuis la fin de la Coupe du monde, qui remercie Didier Deschamps
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 09:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les premiers mots de Michael Olise depuis la fin de la Coupe du monde, qui remercie Didier Deschamps

Les premiers mots de Michael Olise depuis la fin de la Coupe du monde, qui remercie Didier Deschamps

La parole s’ouvre. Mutique face au but mais pas seulement durant la Coupe du monde, Michael Olise est sorti de sa boîte dans la soirée de mercredi pour adresser un message aux Françaises et aux Français sur son compte Instagram, parlant d’une « immense déception ».

Tourné vers l’avenir

« Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde », a -t-il avancé. À l’image de Kylian Mbappé, s’il souligne sa fierté « d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde », il note tout de même qu’il aurait préféré soulevé le trophée .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro
    Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro
    information fournie par So Foot 30.07.2026 09:53 

    Quand Gianni fait des siennes, retrouver Carlo Ancelotti parler de foot fait beaucoup de bien. Après sa première Coupe du monde ratée à la tête du Brésil, le sélectionneur italien a tiré l es premières conséquences de ses débuts à la tête de la Seleção dans une ... Lire la suite

  • Privatisation de la Coupe du monde : Infantino tente de se justifier et promet « un processus démocratique »
    Privatisation de la Coupe du monde : Infantino tente de se justifier et promet « un processus démocratique »
    information fournie par So Foot 30.07.2026 09:39 

    Gianni se défend. Après l’annonce de la FIFA d’une volonté de privatiser la Coupe du monde, le président de l’instance a tenu à réagir à travers une vidéo publiée par la FIFA pour mettre les choses au clair . Infantino a tout d’abord précisé que l e projet n’était ... Lire la suite

  • Gianni Infantino et la FIFA sous le feu des critiques
    Gianni Infantino et la FIFA sous le feu des critiques
    information fournie par France 24 30.07.2026 07:09 

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Des investisseurs internationaux, dont des proches de la famille Trump, seraient candidats. L’initiative provoque de fortes réactions au ... Lire la suite

  • Sepp Blatter s’attaque à son tour à Gianni Infantino
    Sepp Blatter s’attaque à son tour à Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 29.07.2026 22:52 

    Quand on en vient à être d’accord avec Sepp Blatter, c’est que la crise est proche. Le torchon continue de bruler entre l’ancien président de la FIFA et son successeur, Gianni Infantino. Alors que ce dernier compte vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank