Les premiers mots de Michael Olise depuis la fin de la Coupe du monde, qui remercie Didier Deschamps

Les premiers mots de Michael Olise depuis la fin de la Coupe du monde, qui remercie Didier Deschamps

La parole s’ouvre. Mutique face au but mais pas seulement durant la Coupe du monde, Michael Olise est sorti de sa boîte dans la soirée de mercredi pour adresser un message aux Françaises et aux Français sur son compte Instagram, parlant d’une « immense déception ».

Tourné vers l’avenir

« Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde », a -t-il avancé. À l’image de Kylian Mbappé, s’il souligne sa fierté « d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde », il note tout de même qu’il aurait préféré soulevé le trophée .…

JF pour SOFOOT.com