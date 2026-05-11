Les premières images du mémorial pour Diogo Jota et André Silva dévoilées

Les premières images du mémorial pour Diogo Jota et André Silva dévoilées

Rentrons il pleut. Dix mois après la disparition tragique de Diogo Jota et son frère André Silva dans un accident de la route au Portugal, Liverpool a dévoilé ce lundi 11 mai les premières images du mémorial honorant la mémoire des deux joueurs.

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️…

LB pour SOFOOT.com