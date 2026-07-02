Les pompiers luttent contre des incendies dans le Sud, avant une visite du Premier ministre

Un avion de la sécurité civile sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Des centaines de pompiers luttent toujours jeudi matin dans le Sud contre des incendies attisés par le vent, la sécheresse et la chaleur, dans l'Aude et au nord de Marseille, où le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise.

Dans l'Aude et l'Hérault, l'incendie qui s'est déclaré mercredi en fin d'après-midi a parcouru environ 900 hectares depuis mercredi et restait actif sur ses flancs Nord et Sud, selon un point jeudi matin de la préfecture de l'Aude.

"Le feu a progressé lentement malgré les dispositifs et moyens mis en place dans la nuit", avec jusqu'à 800 pompiers et 150 véhicules au plus fort, appuyés dans la matinée par un bombardier d'eau Dash, selon la même source.

Une épaisse fumée grise et noire émanait jeudi matin d'un massif de pins sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, a constaté une journaliste de l'AFP. Des flammes embrasent certains arbres.

De nombreux véhicules de pompiers circulent sur les routes alentour. L'odeur âcre de brûlé plane sur Pouzols-Minervois et Mailhac, village voisin.

"On a été évacué hier vers 17H00, on voyait les flammes de la route. Le village était noir de fumée c'était impressionnant", a raconté à l'AFP Béatrice Bourrel, assistante maternelle de 54 ans, habitante de Pouzols-Minervois, qui apportait jeudi café et nourriture aux pompiers mobilisés.

Les conditions s'annoncent défavorables pour la journée de jeudi, avec des vents pouvant atteindre les 60 kmh. Face aux risques d'incendie, tous les massifs forestiers de l'Aude sont fermés au public. Plusieurs routes sont coupées à la circulation et des centres d'hébergement ont été ouverts pour accueillir d'éventuels sinistrés.

Dans un pays qui s'apprête à vivre une troisième canicule en l'espace de quelques semaines seulement, six départements de l'arc méditerranéen sont frappés d'un risque très élevé d'incendies.

Au nord de Marseille un incendie dans le secteur de Rognac a été fixé jeudi peu avant 04H00 après avoir parcouru 50 hectares mais jeudi matin les pompiers attaquent avec l'aide de deux bombardiers d'eau Canadair un autre incendie ayant parcouru 260 hectares dans le secteur de Lançon-Provence.

"On a lutté toute la nuit dans une zone qui est assez inaccessible avec des conditions météorologiques extrêmement défavorables", a indiqué jeudi le patron des pompiers des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Beccari.

Craignant jeudi des rafales de vent avec "des pointes à 60km/heure", le contrôleur général a espéré que ses équipes seraient en mesure "de fixer ce feu en début de matinée ou en milieu de matinée", avant que "les températures augmentent fortement et que l'humidité chute encore."

"Problématique toute la journée"

Des pompiers à Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Ce feu va rester problématique toute la journée", a-t-il averti, reconnaissant qu'il faudrait "sécuriser la totalité des lisières, y compris celles qui sont à proximité des habitations."

Quelque 200 pompiers --dont des marins-pompiers de Marseille, des renforts venus des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence-- et deux Canadairs sont mobilisés pour lutter contre ce feu qui n'a pas fait de victimes civiles. Deux sapeurs-pompiers ont été évacués "après un coup de fumée sans gravité."

Sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 1er juillet 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Prise en étau entre les feux de Rognac et de Lançon-Provence, la mairie de La-Fare-Les-Oliviers a annoncé tôt jeudi que "les personnes évacuées cette nuit" étaient désormais "autorisées à regagner leurs domiciles."

Durant la nuit, un centre culturel de la commune avait été aménagé pour héberger ceux qui le souhaitaient - quelque 600 personnes avaient dû quitter leur logement.

Quant au feu de Rognac, plus au sud, des "points chauds subsistent" et les pompiers mènent toujours des "opérations de noyage et de sécurisation très importantes" avant une "remontée de température."

Au moins trois entrepôts, mais aussi des camions ainsi qu'une "petite dépendance d'une maison" ont connu des dégâts, selon les pompiers.

Des trains en direction de Miramas, Bordeaux et Avignon ont été supprimés à cause de l'incendie, d'après la SNCF.