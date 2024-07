Les polices française et espagnole annonce le démantèlement d'un réseau international de blanchiment en Europe

Ce réseau, composé de ressortissants chinois, pouvait transporter en contrebande à travers l'Europe plus d'un million d'euros par jour en liquide. ( AFP / LOU BENOIST )

Cinq personnes ont été arrêtées en Espagne, dont le chef du réseau.

L'enquête, menée par l'Office national anti-fraude français et la police espagnole avec le soutien d'Europol, avait débuté après la découverte en février 2021 près de Perpignan (Sud de la France) par des douaniers français de plus de 500.000 euros dissimulés dans une cache à l'intérieur d'un véhicule .

Sous l'autorité d'un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Sud-Est de la France), elle a permis "de révéler l'existence d’une organisation spécialisée dans le blanchiment d'argent agissant à travers l'ensemble des États membres de l’Union européenne depuis au moins 2019", précise un communiqué commun publié en France.

Ce réseau, composé de ressortissants chinois résidant dans plusieurs pays européens, pouvait transporter en contrebande à travers l'Europe plus d'un million d'euros par jour en liquide. " Le mode opératoire reposait sur l’existence de nombreux points de collecte de fonds provenant notamment du trafic de contrefaçons, de fraudes fiscales et douanières et du proxénétisme. Cette collecte était ensuite confiée à un réseau de logisticiens" qui organisaient les "voyages des complices chargés de transporter les sommes à travers l'Europe", selon la même source.

Ces transferts d'argent étaient organisés par la route ou par les airs, souligne un autre communiqué commun, publié en Espagne.

Une dizaine de perquisitions et cinq personnes interpellées

Cinq personnes, dont la tête du réseau, ont été interpellées en Espagne dans cette affaire, à une date qui n'a pas été précisée, à Madrid, Valence, Alicante et Barcelone, dont la tête de ce réseau, un chef d'entreprise chinois.

Une douzaine de perquisitions ont été menées dans des domiciles et des commerces, permettant la saisie, notamment grâce à l'intervention d'unités cynophiles, de plus de 167.000 euros d'argent liquide , parfois caché dans des faux plafonds ou des glacières.

"Cette opération internationale (...) révèle la place prépondérante occupée par les organisations criminelles asiatiques dans les activités de blanchiment d'argent sale en Europe", conclut le communiqué français.