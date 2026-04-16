Les plus vulnérables appelés à se refaire vacciner contre le Covid

Un autotest au Covid-19, le 12 janvier 2022 à Rennes ( AFP / Damien MEYER )

Comme à chaque printemps, une campagne de vaccination gratuite anti-Covid va être lancée lundi à destination des personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 80 ans, a annoncé jeudi la Direction générale de la Santé (DGS).

"Du 20 avril au 30 juin, les personnes les plus à risque de formes graves de Covid-19 sont invitées à recevoir une dose supplémentaire de vaccin", a déclaré la DGS, antenne du ministère de la Santé, dans un communiqué. "Les proches aidants et l'entourage peuvent également se faire vacciner pour protéger leurs proches fragiles."

Les autorités sanitaires lancent chaque printemps une campagne de vaccination anti-Covid à destination des plus fragiles. L'idée est de les préparer à la période estivale: celle-ci s'est non seulement parfois montrée propice à la circulation du virus, mais les fortes chaleurs sont aussi de nature à affaiblir l'état général des personnes vulnérables.

"Le renouvellement de la vaccination, à partir de six mois après la dernière dose ou la dernière infection, reste le moyen le plus efficace pour les protéger des formes graves" de Covid, explique la DGS.

Ces personnes comprennent notamment les plus de 80 ans, ainsi que les résidents en Ehpad même s'ils sont plus jeunes.

Sont aussi concernées les personnes immunodéprimées et, enfin, celles jugées "à très haut risque" de formes graves. Cette dernière catégorie est plus floue, et nécessite que des soignants se penchent sur le cas précis du patient pour juger s'il en fait partie.

Une autre campagne de vaccination anti-Covid a, par ailleurs, lieu chaque année à l'automne-hiver et est couplée avec celle contre la grippe. Elle vise un public plus large, incluant tous les plus de 65 ans.

Dans l'ensemble, les chiffres de la vaccination Covid restent toutefois très inférieurs à celle contre la grippe, bien que celle-ci reste nettement inférieure aux objectifs.

Selon un bilan donné cette semaine par l'agence de santé publique, le Covid a donné lieu cet hiver à un "faible recours aux soins (...) malgré une circulation continue" du virus.