Les plans ambitieux d'Ali Shaath pour reconstruire Gaza

par Rami Ayyub et Nidal al-Mughrabi

L'ancien ministre Ali Shaath, confirmé jeudi à la tête du comité palestinien chargé d'administrer la bande de Gaza dans le cadre du plan Trump au Proche-Orient, nourrit des projets ambitieux pour nettoyer et reconstruire le territoire, dont l'utilisation des décombres de la guerre pour bâtir de nouvelles terres.

La nomination de cet ingénieur du génie civil, ancien vice-ministre de l'Autorité palestinienne chargé du développement des zones industrielles, marque le lancement de la deuxième phase du plan de paix américain, qui a débuté par un cessez-le-feu en octobre dernier.

Depuis, Israël s'est retiré de la moitié ouest de l'enclave côtière dont son armée contrôle encore l'autre moitié, en grande partie désertée par ses habitants.

Ali Shaath dirigera un comité technocratique de 15 membres, dont des personnalités issues du secteur privé et d'ONG.

L'une de ses premières tâches consistera à superviser le nettoyage des 68 millions de tonnes de débris accumulés en 24 mois de guerre israélienne contre le Hamas qui ont laissé le territoire en ruines et fait près de 68.000 morts.

Interviewé jeudi par une radio palestinienne, il a affiché l'ambition de se servir des décombres pour bâtir de nouvelles terres, une méthode déjà utilisée dans le territoire après de précédentes confrontations.

"Si j'amenais des bulldozers et que je repoussais les décombres à la mer, et que je créais de nouvelles îles, de nouvelles terres, je pourrais gagner de nouvelles terres pour Gaza et en même temps déblayer les débris", a-t-il dit, ajoutant prévoir un délai de trois ans pour venir à bout de ces derniers.

OPTIMISTE

La priorité immédiate, a-t-il ajouté, est la fourniture d'une aide d'urgence, des logements provisoires notamment pour les centaines de milliers de déplacés. La deuxième, a-t-il dit, est la réhabilitation d'"infrastructures vitales et essentielles", avant la reconstruction des maisons et immeubles.

"Dans sept ans, Gaza sera de retour et en meilleur état", a déclaré Ali Shaath.

Dans un rapport publié en 2024, les Nations unies estimaient que la reconstruction se prolongerait jusqu'en 2040 au moins.

Né en 1958, originaire de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, diplômé en ingéniérie civile à l'Université Queen's de Belfast, Ali Shaath a supervisé plusieurs projets de zone industrielle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Sa vision optimiste du calendrier de reconstruction se heurtera forcément à des déconvenues alors que les médiateurs qatari et égyptien s'évertuent toujours à trouver des solutions pour organiser le désarmement du Hamas, qui refuse de rendre ses armes, et pour déployer une force internationale de paix dans l'enclave.

Ali Shaath n'a pas non plus expliqué comment son comité comptait obtenir auprès d'Israël l'autorisation de faire entrer des machines et de l'équipement lourd dans la bande de Gaza, pour la plupart bannis par l'Etat hébreu pour des questions de sécurité.

Dans l'immédiat, le comité technocratique a été approuvé par le Hamas, qui participe au Caire avec d'autres groupes palestiniens à des discussions sur l'avenir de Gaza.

Pour donner des moyens au comité, a déclaré le haut responsable du groupe islamiste Bassem Naïm, "la balle est désormais dans le camp des médiateurs, du garant américain et de la communauté internationale".

(Avec la contribution d'Ali Sawafta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)