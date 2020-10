Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les pilotes de KLM refusent le gel des salaires réclamé par le gouvernement néerlandais Reuters • 31/10/2020 à 14:47









LES PILOTES DE KLM REFUSENT LE GEL DES SALAIRES RÉCLAMÉ PAR LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS LA HAYE (Reuters) - Le syndicat des pilotes de la compagnie KLM, filiale du groupe Air France-KLM a refusé samedi le gel des salaires pour cinq ans demandé par le gouvernement néerlandais. Les pilotes ont souligné qu'ils avaient déjà accepté un gel jusqu'en mars 2022. D'autres syndicats représentant le personnel au sol et le personnel navigant ont en revanche accepté de prolonger le gel des salaires jusqu'en 2025 Le gouvernement des Pays-Bas a rejeté vendredi un plan de restructuration présenté par la branche néerlandaise d'Air France-KLM, déplorant un soutien insuffisant à sa demande de gel des salaires. Air France-KLM a fait état le même jour d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre, et a dit anticiper une dégradation de la situation face à la résurgence de l'épidémie et les nouvelles restrictions de voyage qui en découlent en Europe, dont le reconfinement en France. (Reporting by Stephanie van den Berg; editing by John Stonestreet)

