Les personnes âgées, victimes moins connues du virus de la bronchiolite

Le virus responsable de la bronchiolite chez les nourrissons fait aussi des victimes chez les personnes âgées, avec des conséquences souvent graves mais beaucoup moins connues, rapporte Le Parisien . Chaque hiver, la bronchiolite est sous le feu des projecteurs : ses symptômes chez les tout-petits sont impressionnants (toux et respiration sifflante), bien que l'épisode soit généralement sans danger. Cette année, l'épidémie a été d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans.

Cette infection des petites bronches est le plus souvent due à un virus dit respiratoire syncitial (VRS) très répandu et très contagieux. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que ce virus touche aussi les adultes. Certes, un adulte en bonne santé qui contracte le virus a de bonnes chances de développer une infection banale qui ressemble à un rhume, voire d'être asymptomatique. Par conséquent, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir.

17 000 décès par an

Chez un sujet âgé, le virus peut entraîner une déshydratation, des difficultés respiratoires et des affections plus graves, comme une pneumonie. Il peut également aggraver des affections chroniques telles que l'asthme, le diabète, ou des maladies du cœur et des poumons. Et le VRS pourrait être tout aussi grave que le virus grippal. S'il existe en France une surveillance des cas de bronchiolite chez l'enfant, il n'y a pas l'équivalent pour les

... Source LePoint.fr