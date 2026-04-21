Les performances des élèves en sciences au collège toujours en baisse, selon une étude

Les performances des élèves en sciences au collège toujours en baisse, selon une étude ( AFP / Loic VENANCE )

Les acquis en sciences des élèves en fin de collège ont continué de reculer en 2024, selon une étude du ministère de l'Éducation publiée mardi, qui souligne une baisse des performances dans tous les établissements, à l'exception des plus favorisés socialement.

En 2024, le score moyen atteint 232 points, soit six points de moins qu'en 2018, qui enregistrait déjà une chute de douze points par rapport à 2013, alors qu'entre 2007 et 2013, les résultats étaient demeurés stables à 250 points, indique la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), rattachée au ministère.

Cette étude, appelée Cedre (cycle des évaluations disciplinaire réalisées sur échantillon), est conduite tous les cinq ou six ans. L'édition 2024 a été menée auprès de 10.000 élèves de 3e issus de 375 collèges.

Pour la première fois, les trois disciplines scientifiques – physique‑chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie – ont été évaluées simultanément.

Comme en 2018, la baisse du score moyen s'accompagne d'un déplacement des élèves des groupes les plus performants vers les niveaux les plus faibles.

Depuis 2013, la part d'élèves dans les niveaux de maîtrise les plus faibles progresse nettement, atteignant 25% en 2024, contre 22% en 2018 et 15% en 2013.

À l'inverse, la proportion d'élèves les plus performants est stable à un niveau bas (4% en 2024 et 5% en 2018), après une baisse marquée de 4 points entre 2013 et 2018.

Comme en 2018, les garçons et les filles ont des résultats comparables, même si ces dernières sont moins nombreuses à estimer avoir un bon niveau en sciences (58% contre 65% des garçons).

Les écarts de performance demeurent fortement corrélés au contexte social: en 2024, le score des élèves scolarisés dans le quart des établissements les plus favorisés est stable par rapport à 2018 (247 contre 250 en 2018) alors qu'il accuse une baisse de 7 à 8 points dans les autres collèges.

Malgré cette baisse des acquis, la grande majorité des élèves reconnaît l’importance des sciences et de la technologie, notamment pour améliorer la vie quotidienne (79 %), comprendre et agir sur le monde (83 %) ou encore résoudre des problèmes de santé (82 %) et d'environnement (83 %).

La Depp s'est aussi penchée sur l'élémentaire et note qu'en fin d'école primaire, le niveau des acquis des élèves en sciences est stable depuis 2007.