Les peines tombent à Amsterdam suites aux agressions de supporters du Maccabi Tel Aviv

Ce mardi, le tribunal d’Amsterdam a condamné cinq hommes pour violences et complicité de violences contre des supporteurs du Maccabi Tel Aviv. Ces peines interviennent après les affrontements survenus le 7 novembre dernier, à la suite de la 4 e journée de Ligue Europa entre l’Ajax et le club israélien.

Les peines prononcées sont très variables. Sefa Ö., 32 ans, a écopé de six mois de prison , dont trois avec sursis, pour avoir frappé et poussé plusieurs supporteurs, notamment un individu déjà à terre . Umutcan A., 24 ans, a été condamné à huit mois de prison , dont trois avec sursis, pour avoir agressé des supporters, arraché violemment une écharpe et publié un message appelant à une « chasse aux Juifs » . Un condamné avait incité, via WhatsApp, à s’en prendre à des Juifs, alors que la position de supporters du Maccabi était diffuse par un autre. Un dernier, âgé de 19 ans, devra réaliser quant à lui 100 heures de travaux d’intérêt généraux pour avoir lancé des pierres sur la police et parce qu’il possédait des artifices pyrotechniques .…

BGC pour SOFOOT.com