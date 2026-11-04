Les pays riches très loin des objectifs de financement pour l'adaptation au changement climatique-ONU

Les pays riches sont loin d'atteindre les 305 milliards de dollars (271,48 milliards d'euros) nécessaires chaque année pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique, selon un rapport de l'ONU publié mercredi.

Ce dernier intervient à un moment où les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus violents.

Les financements provenant des pays développés ont augmenté d'un milliard de dollars pour atteindre 28,2 milliards de dollars en 2024, mais ils ne représentent qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour aider les pays les plus pauvres à faire face à l'aggravation des vagues de chaleur, des sécheresses, des feux de forêt et des inondations, selon le rapport 2026 de l’ONU sur le déficit d'adaptation.

Le prochain cycle de négociations sur le climat s'ouvrira en Turquie, du 9 au 20 novembre, au cours duquel les négociateurs examineront les raisons pour lesquelles les nations sont encore loin d'avoir tenu l'engagement pris lors de la COP29 à Bakou, à savoir verser 300 milliards de dollars par an aux pays en développement au titre du financement climatique.

Alors que les températures mondiales devraient dépasser le seuil critique de 1,5 °C d'ici quelques années, les pays doivent accélérer leurs efforts d'adaptation en restaurant les écosystèmes et en renforçant les infrastructures.

Selon le rapport, l'accord conclu lors des négociations sur le climat de l'année dernière au Brésil, visant à tripler le financement de l'adaptation pour les pays en développement afin d'atteindre 120 milliards de dollars par an d’ici 2035, laisserait tout de même un déficit de financement de plus des deux tiers.

Selon le rapport, les besoins de financement de l'adaptation dans les pays en développement devraient atteindre 420 milliards de dollars par an d’ici 2035.

"Le monde n'est pas prêt à s'adapter aux conditions climatiques actuelles, sans parler des conséquences d'un dépassement de 1,5 °C", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement.

(Virginia Furness; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)