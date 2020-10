Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Pays-Bas acceptent d'indemniser les enfants d'Indonésiens exécutés Reuters • 19/10/2020 à 20:27









AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas ont annoncé lundi qu'ils verseraient une indemnité aux enfants d'Indonésiens exécutés par des militaires néerlandais pendant la guerre d'indépendance indonésienne à la fin des années 1940. Dans le cadre de cet accord destiné à mettre fin à de longues batailles judiciaires, le gouvernement néerlandais a promis le versement de 5.000 euros à toute personne affirmant de manière crédible que son père a été exécuté pendant le conflit en Indonésie. Ce conflit a commencé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et s'est terminé en décembre 1949, lorsque les Pays-Bas ont reconnu l'indépendance de leur ancienne colonie. Des militaires néerlandais ont, au cours de ce conflit, exécuté des opposants sans aucune forme de procès et torturé des prisonniers lors des interrogatoires, a jugé l'an dernier une cour d'appel néerlandaise. Les Pays-Bas avaient auparavant offert une indemnisation aux veuves des hommes exécutés mais avaient toujours refusé d'en verser aux enfants. Un porte-parole du gouvernement a dit ignorer le nombre de personnes susceptibles de réclamer une indemnité dans le cadre de cet accord. (Bart Meijer; version française Dagmarah Mackos)

