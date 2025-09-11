Les pays baltes demandent au Congrès de s'opposer au Pentagone sur l'aide à la sécurité dans la région

par Gram Slattery et Andrius Sytas

Des parlementaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie ont exhorté jeudi dans une lettre le Congrès des États-Unis à s'opposer à une proposition de l'administration Trump visant à réduire d'environ 200 millions de dollars par an le soutien à la défense de la région.

"Dans cette région, si l'Amérique se retire, la Russie entre", a déclaré l'ancien ambassadeur de Lituanie aux États-Unis, Zygimantas Pavilionis, l'un des 36 parlementaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie signataires d'une lettre commune demandant le maintien du programme de l'Initiative de sécurité balte (BSI).

La BSI a été lancée en 2020, durant le premier mandat de Donald Trump, en réponse à l'augmentation des menaces sécuritaires dans la région, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014.

Le programme a soutenu les investissements de défense des trois pays frontaliers de la Russie à hauteur de 168 millions à 231 millions de dollars (143,74 millions à 197,64 millions d'euros) par an depuis l'exercice 2018, selon la lettre.

Fin août, lors d'une réunion avec des responsables européens, les responsables du Pentagone ont déclaré ne pas avoir l'intention de continuer à financer la BSI au cours du prochain exercice financier.

Des membres du Congrès, y compris certains alliés républicains de Donald Trump, se sont opposés à la décision du Pentagone.

La lettre des pays baltes demande à des responsables des commissions du Congrès d'adopter une loi codifiant et finançant la BSI, quand bien même le Pentagone pourrait refuser de dépenser ces fonds.

Cette tentative de sauver la BSI intervient alors que l'Europe de l'Est et les Etats baltes font face à des menaces de plus en plus sérieuses de la part de leur voisin russe.

Mercredi, la Pologne a abattu des drones présumés russes ayant pénétré son espace aérien avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

La lettre souligne que les pays baltes dépensent bien plus que les seuils minimaux fixés par l'Otan en matière de défense et qu'ils jouent un rôle clé de résistance face à l'agression russe et biélorusse.

Zygimantas Pavilionis a déclaré que "la punition du Pentagone à l'égard des pays baltes est très illogique".

"Nous avons été les premiers à cesser d'acheter du gaz russe et nous avons été les premiers à dépenser pour la défense et le soutien à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Les trois pays baltes prévoient de dépenser entre 3 et 4% de leur produit intérieur brut (PIB) pour la défense en 2025, soit près de trois fois plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et d'atteindre plus de 5% de leur PIB l'année prochaine.

"Chaque dollar dépensé pour la BSI rapporte immédiatement 3 dollars à l'industrie de défense américaine, car nous cofinançons les achats et nous y investissons notre argent", a déclaré mercredi à Reuters le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys.

"En plus de renforcer nos propres capacités de défense, cette aide nous a permis d'atteindre nos objectifs plus rapidement et d'acquérir des systèmes de défense américains", a déclaré Sarah Luure, porte-parole de l'ambassade d'Estonie à Washington.

"Nous sommes reconnaissants et aimerions voir l'initiative de sécurité balte se poursuivre", a-t-elle ajouté.

Un haut responsable de l'administration de Donald Trump a indiqué que la Maison Blanche soutenait la décision du Pentagone de réduire le programme BSI.

"L'Europe s'est engagée à assumer davantage de responsabilités en matière de défense", a déclaré ce haut responsable de l'administration.

"Bon nombre de nos alliés européens font partie des pays les plus riches du monde ; ils sont tout à fait capables de financer ces programmes s'ils le souhaitent", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Gram Slattery et Andrius Sytas, avec Humeyra Pamuk et Patricia Zengerle ; version française Coralie Lamarque ; édité par Tangi Salaün)