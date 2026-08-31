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Les partis du Kosovo s’accordent pour élire un président
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 16:20
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Élections législatives anticipées à Pristina

Élections législatives anticipées à Pristina

Le parti du Premier ‌ministre par intérim du Kosovo Albin Kurti, Vetevendosje (VV), et la Ligue démocratique du ​Kosovo (LDK), parti d'opposition, sont convenus lundi de soutenir l'élection d'un nouveau président, une initiative qui pourrait mettre fin à près de deux ans d'impasse politique.

Le ​candidat proposé, Bekim Sejdiu, 51 ans, est professeur de droit à l’université de Pristina. Il a ​auparavant été ambassadeur du Kosovo en Turquie ⁠et consul général à New York.

Albin Kurti, dont le parti a ‌remporté les élections législatives anticipées du 7 juin, n’a besoin que de quelques voix de partis représentant les minorités pour former ​un gouvernement. Il ne ‌dispose toutefois pas de la majorité des deux tiers ⁠nécessaire à l’élection d’un président.

Le Kosovo, l’un des pays les plus pauvres d’Europe, aspire à rejoindre l’Union européenne. Bruxelles a à plusieurs reprises déclaré que le ⁠pays devait disposer ‌d’institutions stables capables de mener à bien les réformes nécessaires ⁠à son adhésion. L’instabilité politique a retardé les réformes et ralenti l’accès ‌aux fonds de l’UE.

Avec plusieurs partis représentant les minorités, les ⁠deux formations peuvent réunir plus de 80 voix, le nombre ⁠requis pour élire ‌un président, une fonction essentiellement honorifique. Vetevendosje a remporté 58 des 120 sièges ​du Parlement, tandis que la LDK ‌est arrivée troisième avec 18 sièges.

"Nous espérons et sommes convaincus que la République du Kosovo, comme ​elle l’a si souvent fait par le passé, trouvera une nouvelle fois le moyen d’aller de l’avant et de relever les défis majeurs ⁠qui nous attendent", a déclaré Bekim Sejdiu lors d’une conférence de presse à l’issue de la conclusion de l’accord.

L’échec de l’élection d’un nouveau président avait déclenché les élections législatives anticipées de juin, les troisièmes élections nationales organisées dans le pays en moins de 18 mois.

(Reportage Fatos Bytyci, version française Elena Smirnova, ​édité par Sophie Louet)

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