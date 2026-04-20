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Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu vendredi à Paris
information fournie par AFP 20/04/2026 à 10:58

L'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril 2026, lors d'une séance photos à Paris, le 24 novembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

L'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril 2026, lors d'une séance photos à Paris, le 24 novembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10H00 à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation "dans la stricte intimité", a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

Icône très discrète aux quatre César, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, l'actrice est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative. Sa mort, annoncée samedi, a déclenché une pluie d'hommages.

"J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde", a écrit dimanche sur Instagram la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et chanteuse Laura Smet, dont le père était Johnny Hallyday.

"Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément", a-t-elle ajouté.

Plusieurs rediffusions spéciales en hommage à Nathalie Baye sont prévues à la télévision.

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