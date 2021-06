Les nouvelles affaires de DSK au Maroc

Après s'être retiré de la vie politique par la force des choses - et le scandale du Sofitel dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui -, Dominique Strauss-Kahn a radicalement changé de vie, et même de pays. L'ex-homme politique de gauche, que l'on disait en bonne voie pour devenir le prochain président de la République, est installé au Maroc avec sa nouvelle épouse Myriam L'Aouffir. Avec elle, il copilote l'ONG MekkiL, qui vient en aide aux mères et aux enfants démunis au Maroc.

Avec MekkiL, DSK vient d'ailleurs de lancer à Marrakech une opération baptisée « Jamais sans mon alarme », en collaboration avec l'ONG Al Karam, pour lutter contre les violences faites aux enfants, rapporte le site Atlasinfo.

« Moi qui ai toujours pensé que toutes les actions devaient venir du haut vers le bas, je m'aperçois qu'en réalité l'action des associations et des ONG de toute nature sur le terrain est absolument essentielle », a déclaré l'ex-directeur du Fonds monétaire international.

Un biopic sur la vie de DSK en préparation

L'actualité de DSK ne s'arrête pas à ses actions humanitaires. L'ex-homme politique est à la tête de Parnasse International, une société de conseil qui lui a permis de récolter pas moins de 21 millions d'euros entre 2013 et 2018, révélait L'Obs en février 2020. DSK travaille principalement avec des hommes politiques africains, comme Denis Sassou-Nguesso, président du Congo

