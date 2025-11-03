 Aller au contenu principal
Les noms de 5 millions de Juifs sur les 6 millions tués pendant l'Holocauste identifiés
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:53

Des photos de victimes de l'Holocauste

Des photos de victimes de l'Holocauste

par Steven Scheer

Les noms de cinq millions de Juifs sur les plus de six millions tués pendant l'Holocauste ont été identifiés, ont déclaré lundi des chercheurs israéliens, et l'intelligence artificielle (IA) devrait permettre de progresser encore dans l'identification des victimes.

Ce cap des cinq millions constitue une étape importante après sept décennies de travail, a déclaré Yad Vashem, l'institut international pour la mémoire de la Shoah situé à Jérusalem, qui a pour mission d'identifier les personnes assassinées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Environ un million de victimes juives restent à ce jour non identifiées, "et beaucoup le resteront probablement à jamais", a déclaré Yad Vashem.

L'institut estime pouvoir encore retrouver 250.000 noms supplémentaires à l'aide de l'IA en analysant des centaines de millions de documents, trop volumineux pour être étudiés manuellement.

"Derrière chaque nom se cache une vie qui comptait : un enfant qui n'a jamais grandi, un parent qui n'est jamais rentré chez lui, une voix réduite au silence à jamais", a déclaré Dani Dayan, président de Yad Vashem.

"Il est de notre devoir moral de veiller à ce que chaque victime soit honorée afin que personne ne soit laissé dans l'ombre de l'anonymat", a-t-il ajouté.

En mai 2024, Yad Vashem avait annoncé avoir développé son propre logiciel doté d'intelligence artificielle pour passer au crible des montagnes de documents afin d'identifier les centaines de milliers de Juifs tués pendant l'Holocauste dont les noms sont absents des listes commémoratives officielles.

À l'époque, l'institut avait alors recueilli des informations sur 4,9 millions de personnes en examinant des déclarations et des documents, en vérifiant des enregistrements vidéo, des cimetières et d'autres archives.

Les noms des victimes de l'Holocauste, ainsi que des dossiers personnels retraçant la vie de nombre d'entre elles, sont compilés dans une base de données en ligne de Yad Vashem, disponible en six langues.

Cette base de données, indique l'institut, a permis à des familles de retrouver leurs proches disparus et de leur rendre hommage, d'autant plus que la plupart des victimes n'ont pas eu de sépulture.

"Les nazis ne visaient pas seulement à les assassiner, mais aussi à effacer leur existence. En identifiant cinq millions de noms, nous leur redonnons leur identité humaine et nous assurons que leur mémoire perdure", a déclaré Alexander Avram, directeur de la Salle des Noms de Yad Vashem, qui supervise la base de données des noms des victimes.

(Rédigé par Steven Scheer ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

