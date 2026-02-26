 Aller au contenu principal
Les négociations entre les USA et l'Iran reprennent à Genève dans un contexte de menace militaire
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 03:35

par Olivia Le Poidevin

Des délégation iraniennes et américaines se retrouveront jeudi à Genève pour de nouvelles négociations visant à résoudre leur différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran alors que le renforcement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient suscite l'inquiétude quant à de possibles frappes contre l'Iran.

Steve Witkoff et Jared Kushner, respectivement émissaire spécial et gendre du président des Etats-Unis Donald Trump, participeront aux pourparlers indirects avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi, a dit à Reuters un responsable américain.

Ces pourparlers interviennent après les discussions qui se sont tenues à Genève la semaine dernière et seront menés sous la médiation du chef de la diplomatie d'Oman, Badr Albousaidi.

Donald Trump, qui a donné le 19 février dernier dix à quinze jours à l'Iran pour trouver un terrain d'entente et a dit envisager une frappe limitée contre la République islamique, tout en ordonnant un vaste déploiement de forces au Moyen-Orient, a semblé préparer le terrain à une intervention mardi lors de son discours sur l'état de l'Union.

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est toutefois voulu optimiste, mercredi, sur l'issue de ce troisième cycle de pourparlers indirects avec les Etats-Unis.

(Avec Parisa Hafezi à Dubaï, Steve Holland, Patricia Zengerle, David Brunnstrom, Katharine Jackson et Joseph Ax à Washington, Francois Murphy à Vienne; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
