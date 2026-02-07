 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Moudjahidine du peuple iraniens rassemblent des milliers de manifestants à Berlin
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 16:50

Quelque 8.000 personnes, selon la police allemande, se sont rassemblées samedi à Berlin, devant la porte de Brandebourg, à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) pour manifester leur soutien au mouvement de contestation réprimé dans le sang ces dernières semaines par les autorités de la République islamique.

"Le message du peuple iranien et de sa résistance a été et demeure celui-ci : ni apaisement, ni guerre, ni intervention étrangère; changement de régime et souveraineté de la République du peuple, par le peuple et sa résistance organisée", a déclaré à la foule la dirigeante du CNRI, Maryam Rajavi.

Le CNRI, basé à Paris, connu aussi sous le nom d'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (MEK), a lutté contre la dictature du shah d'Iran puis contre le régime théocratique arrivé au pouvoir en février 1979. Il a été considéré jusqu'au début des années 2010 par les Etats-Unis et l'Union européenne comme une organisation terroriste.

Ses détracteurs s'interrogent sur le soutien dont il bénéficie en Iran et sur son mode de fonctionnement, mais il reste l'un des rares groupes d'opposition capables de rallier massivement des partisans.

(Reportage Maria Martinez, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une zone inondée dans le village de Las Pachecas à Jerez, lors de la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud de l'Espagne ( AFP / CRISTINA QUICLER )
    Nouvelle journée de fortes précipitations en Espagne et au Portugal
    information fournie par AFP 07.02.2026 16:31 

    Après la dépression Leonardo cette semaine, voilà la tempête Marta: l'Espagne et le Portugal font face samedi à de nouvelles fortes précipitations et des vents violents, faisant craindre aux autorités d'importantes inondations et des dégâts matériels substantiels. ... Lire la suite

  • L'Italie lance ses JO d'hiver 2026
    L'Italie lance ses JO d'hiver 2026
    information fournie par AFP Video 07.02.2026 16:26 

    l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno.

  • Le chef des députés socialistes Boris Vallaud, le 20 janvier 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Présidentielle: Boris Vallaud, chef des députés PS, s'oppose à une primaire à gauche
    information fournie par AFP 07.02.2026 16:23 

    A peine lancée et déjà menacée: le patron des députés socialistes Boris Vallaud s'oppose à l'organisation d'une primaire à gauche, défendue par Olivier Faure pour 2027. Il souhaite le "rassemblement le plus large", de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, pour ... Lire la suite

  • Photo d'archives de l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, à l'Institut du Monde Arabe (IMA) le 18 janvier 2026, à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )
    L'ex-ministre français Jack Lang sous pression dans l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 07.02.2026 16:13 

    Pressé de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, l'ancien ministre Jack Lang a jugé "infondées" samedi les accusations le visant au sujet de ses liens supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank