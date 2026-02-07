Les Moudjahidine du peuple iraniens rassemblent des milliers de manifestants à Berlin

Quelque 8.000 personnes, selon la police allemande, se sont rassemblées samedi à Berlin, devant la porte de Brandebourg, à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) pour manifester leur soutien au mouvement de contestation réprimé dans le sang ces dernières semaines par les autorités de la République islamique.

"Le message du peuple iranien et de sa résistance a été et demeure celui-ci : ni apaisement, ni guerre, ni intervention étrangère; changement de régime et souveraineté de la République du peuple, par le peuple et sa résistance organisée", a déclaré à la foule la dirigeante du CNRI, Maryam Rajavi.

Le CNRI, basé à Paris, connu aussi sous le nom d'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (MEK), a lutté contre la dictature du shah d'Iran puis contre le régime théocratique arrivé au pouvoir en février 1979. Il a été considéré jusqu'au début des années 2010 par les Etats-Unis et l'Union européenne comme une organisation terroriste.

Ses détracteurs s'interrogent sur le soutien dont il bénéficie en Iran et sur son mode de fonctionnement, mais il reste l'un des rares groupes d'opposition capables de rallier massivement des partisans.

(Reportage Maria Martinez, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)