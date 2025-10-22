Les ministres LR "confirment s'être mis en retrait de toute fonction" au sein du parti

Le ministre de l'Intérieur sortant et président des Républicains (LR), Bruno Retailleau, lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec son successeur au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, à Paris, le 13 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Les ministres membres des Républicains (LR) "confirment" dans un communiqué transmis à l'AFP "s'être mis en retrait de toute fonction" au sein du parti dont le président, Bruno Retailleau, entend leur infliger une "sanction", voire prononcer leur exclusion.

"Suite à leur décision de participer au gouvernement, les ministres membres des Républicains confirment s'être mis en retrait de toute fonction au sein du parti (...) auquel ils réaffirment leur attachement", écrivent Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports), Vincent Jeanbrun (Logement), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur).

LR réunit mercredi (18h00) son bureau politique et Bruno Retailleau a indiqué au Figaro qu'il entendait annoncer "une sanction" contre les ministres ayant bravé la consigne du parti.

Selon les statuts du parti, la perte de qualité d'adhérent est décidée par le secrétaire général, Othman Nasrou, proche de M. Retailleau.

M. Nasrou a récemment adressé une lettre, consultée par l'AFP, aux intéressés, leur demandant de "faire parvenir (leurs) observations" avant mercredi midi.

LR vit un nouvel épisode de crise interne depuis la formation du premier gouvernement de Sébastien Lecornu. Reconduit au ministère de l'Intérieur, mais insatisfait de la composition gouvernementale, M. Retailleau l'a immédiatement fait savoir publiquement, et Sébastien Lecornu a annoncé la démission de son gouvernement quelques heures à peine après l'avoir formé.

Le bureau politique du parti de droite, dans une réunion houleuse, a ensuite prôné la non-participation au deuxième gouvernement Lecornu, une position confirmée par un vote des adhérents, mais contraire à celle des députés du groupe présidé par Laurent Wauquiez.

Dans la foulée de l'annonce du gouvernement Lecornu 2, le parti a annoncé l'exclusion des ministres LR, dans l'attente d'une décision définitive.

Sur BFMTV mardi soir, M. Wauquiez a appelé son parti à "retrouver de l'apaisement" et à "ne pas exclure tout le monde".

Bruno Retailleau, largement élu à la tête du parti au mois de mai, entend cependant signifier une "sanction" aux ministres concernés. Le président du Sénat Gérard Larcher s'est de son côté dit favorable à un report de l'exclusion, "une bonne position" selon M. Wauquiez.

La décision de M. Retailleau de contester la composition du gouvernement Lecornu 1, prise "sur un tweet, sans nous en parler", "bien sûr que ça a été difficile", a glissé M. Wauquiez mercredi soir.

Bruno Retailleau a par ailleurs jugé auprès du Figaro que le projet de budget du gouvernement, "en l'état", était "invotable" pour la droite, qui ne doit s'interdire "aucun débat, y compris celui de la censure".