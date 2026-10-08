Les ministres des Finances de la zone euro entament les démarches pour remplacer Mme Schnabel à la BCE

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(Ajoute des détails et du contexte tirés du paragraphe 3)

Les ministres des Finances de la zone euro ont entamé jeudi une procédure visant à remplacer Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), qui quittera la BCE le 3 janvier pour occuper un poste au Fonds monétaire international.

Le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a demandé aux 21 pays de la zone euro de proposer des candidats pour le poste d'Isabel Schnabel avant le 28 octobre.

L'Eurogroupe décidera ensuite, lors de sa prochaine réunion, quel candidat recommander aux dirigeants de l'UE en vue de sa nomination, très probablement lors de leur sommet de décembre.

L’annonce du départ d’Isabel Schnabel a déclenché ce qui s’annonce comme une partie d’échecs politique complexe pour l’attribution de ces postes très convoités.

L’économiste en chef de la BCE, Philip Lane, devrait également quitter ses fonctions en mai prochain, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, elle-même au centre de rumeurs persistantes concernant sa démission, quittera ses fonctions au plus tard en octobre prochain.

Cela laisse penser que le remplacement de Schnabel s’inscrira dans le cadre d’un accord politique plus large, plutôt que d’une simple nomination, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et la France se disputant tous des sièges influents au sein du conseil d’administration.

Si, techniquement, n’importe quel pays peut prétendre au siège de Mme Schnabel, les trois principaux pays de l’Union — l’Allemagne, la France et l’Italie — disposent de facto d’un siège permanent au conseil d’administration, et son remplaçant devrait provenir de l’un de ces pays.